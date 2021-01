Serie D, Lavello acciuffato dal Casarano sul 2-2 Ko il Francavilla

Nella dodicesima giornata di serie D sono soltanto due le lucane ad essere scese in campo. Il Lavello, dopo essere passato sul doppio vantaggio con Longo e Burzio nella prima frazione, viene raggiunto dalla capolista nella ripresa con Rodriguez e Mincica. La formazione di Zeman perde così la possibilità di avvicinarsi alla vetta, con una partita da recuperare. Mentre il Francavilla, che finora resta l'unica della nostra regione ad aver disputato tutte le gare, viene battuto di misura dal Real Agro Aversa con Messina dopo 25' venendo scavalcato in classifica dall'avversario di turno. La compagine sinnica ora è piombata in piena zona play-out.-