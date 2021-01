Savoia, pari col Cassino. Aronica: "Gara cambiata dopo l'espulsione"

Pareggio per il Savoia che contro il Cassino non va oltre l'1-1. La squadra di Aronica va in vantaggio con Manzo, poi il pari dei locali con Carcione.

Le dichiarazioni dell'allenatore, riportate dall'ufficio stampa: “Diciamo che per come si era messa la gara è un pareggio che ci può stare. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio, poi nella ripresa siamo finiti in dieci e la partita è cambiata, dispiace. Nel finale abbiamo avuto due occasioni nitide, con un po’ di fortuna avremmo potuto raggiunge i tre punti, ma va bene così, è un pareggio che ci sta per come è andata la gara. Le nostre ambizioni non cambiano, la società sta facendo un mercato importante. Latina e Monterosi vanno veloce ma mancano ancora tantissime giornate. Il campionato è apertissimo”.