Avellino, Braglia: "Migliorare in qualità ma giriamo a 31 punti"

"Abbiamo giocato bene per la prima mezz'ora, poi l'occasione sventata da Forte ci ha impauriti e resi rinunciatari".

Esordisce così Piero Braglia nel post-successo dell'Avellino con la Cavese.

"Siamo stati noi a complicarci la vita non chiudendo la gara subito - ha continuato il trainer dei lupi - Abbiamo avuto le opportunità per il 2-0. E' chiaro che dobbiamo migliorare in qualità, ma intanto devo complimentarmi con la squadra perché, nonostante tutte le avversità, chiudiamo il girone a trentuno punti".

Sui singoli, innanzitutto i nuovi: "Illanes ha giocato bene, mi ha convinto in settimana e per questo l'ho schierato subito. Carriero è entrato e ci ha dato una mano, aspettiamo Baraye che non ha giocato per sei mesi. Sono felice di recuperare De Francesco, spero che Errico metta la paura da parte e ci aiuti perché ha grande qualità"