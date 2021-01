Avellino-Cavese, l'ex Campilongo: "Sconfitta immeritata, c'era rigore"

"Meritavamo il pareggio e forse ci stava pure un po' stretto".

E' l'opinione di mister Salvatore Campilongo, attuale trainer della Cavese e guida tecnica dell'Avellino qualche stagione fa in cadetteria.

"Eravamo al cospetto di una squadra forte, terza in classifica, e alla luce della prestazione non posso far altro che complimentarmi con i miei ragazzi. Col Palermo, seppur il gol sia arrivato solo allo scadere, abbiamo meritato di perdere. Oggi no, e per questo sono rammaricato; abbiamo fatto la partita, ci manca anche un rigore a mio parere nettissimo e Forte è stato miracoloso in due circostanze".