Empoli-Salernitana, formazioni ufficiali: novità tra i granata

Le formazioni ufficiali per il posticipo di Serie B. Alcune novità per Castori che preferisce Dziczek e il debuttante Coulibaly a Schiavone che parte dalla panchina. Tutto come da pronostico in casa Empoli.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Nikolaou, Casale, Parisi; Ricci, Stulac, Haas; Bajrami; La Mantia, Mancuso. A disp. Furlan, Zappella, Romagnoli, Viti, Terzic, Zurkowski, Damiani, Pirrello, Cambiaso, Moreo, Matos, Olivieri. All. Dionisi.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Aya, Gyombér, Veseli; Casasola, Coulibaly, Dziczek, Anderson, Lopez; Tutino, Djuric. A disp. Adamonis, Gondo, Cicerelli, Iannoni, Kupisz, Barone, Bogdan, Schiavone, Giannetti, Mantovani, Antonucci