Calcio dilettantistico, dalla bozza del DPCM non filtra ottimismo

È in arrivo l’aggiornamento dell’attuale DPCM, prorogato fino al 5 marzo con lo stato di emergenza allungato al 30 aprile. La novità è rappresentata dalla creazione della zona bianca, con le Regioni che dovranno far registrare un indice Rt di contagio inferiore agli 0,80 per più di una settimana. Solo in quel caso sarebbe permessa la ripresa delle attività sportive di contatto, ma attualmente nessuna Regione rientra nei parametri.

Si profila un altro lungo mese di stop per tutto il mondo calcistico dilettantistico e giovanile, che attenderà fremente nuovi aggiornamenti in vista del mese di marzo. Eccezion fatta sarà per i campionati di interesse nazionale della LND come Serie D, Primavera 1, 2 e 3, e Juniores nazionali.