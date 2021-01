Brutta sconfitta del Brindisi a Cerignola: gli ofantini vincono 4-0

Amarissima sconfitta del Brindisi a Cerignola. I biancazzurri, dopo tre risultati utili consecutivi, cadono brutalmente in terra ofantina, con i gialloblù che si impongono 4-0.

Partenza sprint dei padroni di casa che sbloccano il risultato dopo appena pochi secondi con Verde, che sfrutta a dovere una brutta disattenzione della retroguardia messapica. Passano ulteriori cinque minuti e la squadra di Pazienza raddoppia: sugli sviluppi di un corner, Russo si coordina al volo da fuori area e beffa Pizzolato. Il Brindisi fatica a trovare le contro misure e Cerignola che gestisce senza problemi.

In avvio di ripresa pronti-via e tris Audace ancora con Verde che spinge in rete una corta respinta dell'estremo difensore biancazzurro. Match chiuso, ma c'è ancora spazio per il poker locale che giunge al 59': Leonetti tutto solo in area scavalca Pizzolato in uscita e chiude definitivamente i conti.

Vittoria di forza del Cerignola che riscatta prontamente la sconfitta di Casarano, il Brindisi torna a riassaporare la sconfitta dopo tre risultati utili consecutivi e soprattutto dopo tre gare ben giocate. Per la squadra di De Luca il tempo per leccarsi le ferite non c'è: mercoledì si torna nuovamente in campo per il recupero del match casalingo con il Molfetta.

IL TABELLINO

AUDACE CERIGNOLA-BRINDISI 4-0

Reti: 1' p.t. e 1' s.t. Verde, 6' p.t. Russo, 14' s.t. Leonetti.

AUDACE CERIGNOLA: Chironi, Syku, Russo, De Cristofaro, Amoabeng (18' s.t. Muscatiello), Allegrini (11' s.t. Silletti), Scuderi, Esposito (36' s.t. Amabile), Leonetti (18' s.t. Acampora), Achik, Verde (27' s.t. Tedesco). A disposizione: Tricarico, Barrasso, Colucci, Malcore. Allenatore: Michele Pazienza.

BRINDISI: Pizzolato, Nives (15' s.t. Dario), Sicignano, Gori (5' s.t. Iaia), Palumbo (34' s.t. Faccini), Boccadamo, Botta, Balzano (40' s.t. Zanghi), Forbes, D'Angelo, Franzese (15' s.t. Maglie). A disposizione: Lacirignola, Merito, Taveri, Pizzolla. Allenatore: Claudio De Luca.

Arbitro: Maksym Frasynyak della sezione di Gallarate. Assistenti: Pietro Ambrosino della sezione di Torre del Greco e Luca Chianese della sezione di Napoli.

Note: partita giocata a porte chiuse per restrizioni anti Covid-19.

Ammoniti: Amoabeng, Scuderi (AC); D'Angelo, Boccadamo, Maglie, Dario, Forbes (BR).

Espulsi: /.

Recupero: 2' p.t.; 5' s.t.