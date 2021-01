Brindisi, De Luca: "Ci è mancata la cattiveria. Pronti al riscatto"

Intervenuto nel post-gara ai microfoni dei colleghi di Studio 100, l'allenatore del Brindisi Claudio De Luca ha analizzato la pesante sconfitta dei biancazzurri in casa dell'Audace Cerignola. Queste le sue parole:

"Se nelle gare non ci mettiamo cattiveria, indubbiamente non andiamo da nessuna parte. L'aver preso due gol sui due calci d'inizio ti fa capire che loro ci hanno messo intensità e cattiveria, mentre noi no. Siamo una squadra che si deve salvare, non eravamo dei fenomeni prima e non siamo dei brocchi adesso. Sapevamo che il Cerignola era una grande squadra e faccio loro i complimenti, però partire in quel modo ha spianato loro la strada.

Dobbiamo lavorare tanto e duramente per poterci salvare. Dobbiamo metterci tanta grinta e attenzione, adesso abbiamo subito la gara con il Molfetta per riscattarci. Rimaniamo uniti e compatti perché queste prestazioni fanno male, ma è dalle sconfitte che si cresce".