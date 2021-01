Francavilla, sarà 3-0 a tavolino per cambio under errato dell'Aversa

Il Francavilla uscirà dalla zona zona play-out. La sconfitta maturata sul campo per 0-1 si tramuterà in 3-0 a tavolino. Il Real Agro Aversa ha sbagliato un cambio under mandando in campo un 2000 Pagliuca per un 2001 Mariani. Il Francavilla ha già preannunciato reclamo disponendo una Pec sia alla Lega Nazionale Dilettanti che alla società campana. La società aversana non presenterà controreclamo, in quanto attraverso le parole del presidente Guglielmo Pellegrino, si è subito scusata con i propri tifosi: "Non vogliamo nemmeno attendere la decisione del Giudice sportivo, ci scusiamo con tutti i tifosi ma questo non è il momento di trovare un 'colpevole'. E' il momento di restare uniti, compatti verso l'obiettivo della salvezza. Sbagliare è umano, ora voltiamo subito pagina". Poi lo stesso numero uno granata ha proseguito: "Non doveva accadere perché sappiamo tutti benissimo l'importanza di questi 3 punti - conclude Pellegrino - ma non dobbiamo fasciarci la testa, da domani si riprende con gli allenamenti e dobbiamo tenere altissima la concentrazione. Abbiamo peccato anche di un briciolo di inesperienza ma guardiamo avanti con fiducia perché anche con il Francavilla abbiamo capito che possiamo giocarcela alla pari con tutti".