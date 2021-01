Potenza, per il nuovo stadio Fontana conferma un interessamento

L'azienda "Edilizia Lauro" di Casalnuovo di Napoli sarebbe interessata a progettare un nuovo stadio a Potenza. E' quanto emerso nella trasmissione di venerdì sera su Radio Studio Web, organizzato da un gruppo di tifosi "Cuori da leone", nella quale il vicepresidente Maurizio Fontana ha aggiunto di aver condotto un membro della società campana direttamente dal sindaco Mario Guarente. La stessa azienda si era avvicinata già nella scorsa estate al Potenza perchè nell'organico rossoblu vi è presente un lauro, parente dell'imprenditore. L'intenzione è quella di procedere alla costruzione dell'impianto in zona Bucaletto o alla ristruttuazione del Viviani. Secondo quanto riportato da Il Quotidiano del Sud edizione Basilicata ci sarebbe stato un incontro tenutosi negli uffici comunali nel periodo immediatamente precedente a Natale. Anche se il primo cittadino ad una domanda sull'arrivo in città di una persona interessata alla trasmissione "Il calcio del lunedì", su Carina Tv, non diede conferme, ma affermò solo: "Alllo stato attuale non ho visto atti concreti".