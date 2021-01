Francavilla, Cupparo: "Dispiace per l'Aversa, ma dobbiamo svegliarci"

Non è più il bel Francavilla delle prime 6 giornate di campionato e di questo se ne è accorto il presidente Antonio Cupparo. Da quando il campionato di serie D girone H è ripreso la formazione sinnica ha segnato soltanto una rete nelle successive 6 gare, con un magro bottino di 3 punti (tre X contro Puteolana, Sorrento e Gravina. Nonostante la sua compagine vincerà a tavolino contro l'Aversa, ha mostrato il suo disappunto per questo trend negativo, rilasciando all'ufficio stampa rossoblu le seguenti dichiarazioni: "Non siamo soddisfatti dell'andamento della squadra dalla partita di Sorrento in poi. Ieri abbiamo giocato meglio, ma il solito errore ci aveva condannato. La dea bendata questa volta ci ha dato una mano. Dispiace per l'Aversa, ma penso che al nostro posto avrebbero fatto lo stesso. Noi stessi abbiamo subito due sconfitte con la Juniores e la prima squadra per errori del genere. Purtroppo capita. In ogni caso dobbiamo darci una svegliata e fare in fretta, altrimenti si rischia di restare impantanati nella bassa classifica. La scorsa stagione deve esserci di monito".