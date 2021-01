Nuovo arrivo alla Cavese: il club rinforza il centrocampo con l'ingaggio di Simone De Marco.

Il centrocampista era svincolato. Nella passata stagione ha giocato con la maglia dell'Avellino. Precedentemente diverse stagioni alla Casertana. Per lui oltre cento presenze in Serie C.

Ha firmato un contratto fino al giugno 2021.