Pro Vercelli-Carrarese 3-1, torna alla vittoria la Pro

La Pro Vercelli dopo quasi due mesi torna ad assaporare il gusto dolce della vittoria battendo per tre a uno la Carrarese nel big match dell’ultimo turno d’andata del girone A di Serie C. La formazione di Modesto ha archiviato la pratica nel primo tempo, il divario poteva anche essere più ampio tanto che Mazzini è risultato il migliore in campo della Carrarese. La Pro chiude l’andata al terzo posto (in attesa di Alessandria-Como), sabato derby contro il Novara dove Comi e compagni sperano di ripetere il successo dello scorso settembre.

La cronaca Subito pimpante la Pro fin dalle prime battute di gioco, al 6’ un cross di Gatto viene deviato dalla difesa toscana, al 12’ arriva il vantaggio dei padroni di casa con una grande rete di Zerbin che con un gran pallonetto batte Mazzini, l’uno a zero dura appena tre minuti perché al 15’ Pavone su assist di Marilungo batte Saro.

Torna avanti la Pro al 26’ grazie ad un rigore di Comi provocato da un fallo di Pavone su uno scatenato Zerbin, al 28’ Zerbin va vicino alla doppietta personale ma Mazzini è attento nella circostanza, al 37’ tre a uno della Pro Vercelli firmato Della Morte che con un preciso destro supera Mazzini per la terza volta, prima dell’intervallo l’estremo toscano salva il poker ancora su Zerbin.

La Carrarese prova a riaprire la partite con Marilungo e Foresta ma entrambi difettano di precisione, al 55’ Comi a tu per tu con Mazzini calcia addosso al portiere ospite, stessa sorte al 60’ con Mazzini che ha un riflesso degno di nota sull’ex Novara e Vicenza; il match ha poco da dire nell’ultimo quarto del suo svolgimento, Rolando sfiora il poker all’87’ su assist di Della Morte.