Modesto: “Gara intensa e di qualità, potevamo vincere con più scarto"

Una grande Pro Vercelli torna al successo battendo tre a uno la Carrarese, non può che essere soddisfatto della prova dei suoi il tecnico Francesco Modesto: “Con questa intensità possiamo ottenere risultati importanti, dobbiamo continuare così anche se talvolta il risultato non ci ha premiato. Non pensavo dopo il covid che Zerbin facesse una partita del genere, Della Morte è un nostro prodotto, è un classe 1999 che può crescere tanto. Oggi potevamo fare più gol.

Abbiamo giocato da squadra, il 3 a 1 mi sta bene ma dovevamo essere più cattivi sotto porta; sono soddisfatto degli arrivi, il direttore sapeva quello di cui avevo bisogno, Leo Gatto ha grande qualità; dobbiamo continuare il nostro percorso, il girone di ritorno sarà duro.

Peccato giocare un derby senza gente, è una partita sentita e aspettata da tutti a Vercelli. La nostra rosa è molto attaccata alla maglia, rispecchia il popolo di Vercelli, lavora e non molla mai”.