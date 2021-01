Serie C, rallenta il Renate, il Como accorcia a meno cinque

La lotta al vertice del girone A di Serie C vive una settimana fondamentale, il Como che era prima di questo week-end a sette punti dal Renate battendo il Novara si porta a meno cinque, la capolista non va oltre l’uno a uno in casa del fanalino di coda Lucchese e se i lariani vincessero il recupero di mercoledì contro l’Alessandria arriverebbero al big match di domenica prossima con la possibilità addirittura di andare al comando.

Dietro alle prime due inizia a scavarsi un solco perché l’Alessandria non va oltre lo zero a zero a Busto Arsizio contro la Pro Patria e viene scavalcata da una frizzante Pro Vercelli che nel primo tempo supera tre a uno la Carrarese con i toscani alla quarta sconfitta nelle ultime sei; ben sei i pareggi di giornata, zero a zero anche tra Albinoleffe e Lecco, la Giana nel recupero porta a casa un punto prezioso da Pistoia, finiscono uno a uno anche Pro Sesto-Livorno e Juventus U23-Piacenza.

Negli ultimi due incontri di giornata due vittorie interne, l’Olbia supera tre a due il Grosseto e la Pergolettese con i gol di Ferrara e Longo batte il Pontedera e fa un mini balzo in avanti in classifica.

Risultati e classifica di giornata