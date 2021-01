Torino. Esonerato mister Giampaolo: attesa per il nuovo tecnico

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Torino del presidente Cairo ha annunciato l'esonero di mister Marco Giampaolo. Questo il testo del comunicato:

Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Giampaolo e il suo staff per la professionalità e per l’impegno dimostrati in questi mesi in granata.

A succedere a Giampaolo sulla panchina granata sarà Davide Nicola per il quale si attende solo l'ufficialità visto che nel pomeriggio ha assistito alla seduta di allenamento svoltasi al "Filadelfia" e diretta dal tecnico della Primavera, Marcello Cottafava.