Potenza, potrebbe essere Noce del Catania il rinforzo per la difesa

Si allontana Erasmo Mulè monitorato da più squadre. Così come Antonello Giosa che andrà a Catania da Raffaele. Allora il nome nuovo per la difesa del Potenza è quello di Mario Noce del Catania, come riportato da Il Quotidiano del Sud edizione Basilicata. Under, classe 1999, 189 centiemtri per 80 kg, potrebbe essere la soluzione del club rossoblu per il reparto arretrato. La società non ha ancora ricucito il rapporto con Panico ed è chiaro che a questo punto sarà Sepe ad essere spostato sulla corsia di sinistra di centrocampo. Iuliano ancora non parte: il Renate ha scelto Vicente, allenato da Diana in Basilicata con il Melfi.