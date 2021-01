Cavese: le condizioni di De Vito, Nunziante e De Rosa

In vista del prossimo impegno di campionato con la Vibonese, la truppa di Campilongo ha ripreso gli allenamenti.

Dal club sono arrivati aggiornamenti sulle condizioni degli infortunati:

Alla seduta di lavoro non hanno partecipato Claudio De Rosa e Christian Nunziante, alle prese, rispettivamente, con una frattura del quinto metatarso del piede destro e un trauma distorsivo alla caviglia destra. Il loro recupero prosegue secondo i tempi stabiliti dallo staff medico. Assente anche Andrea De Vito, uscito per infortunio nel corso della gara del ‘Partenio-Lombardi’ di Avellino.Gli esami strumentali, a cui è stato sottoposto il difensore aquilotto nel corso della giornata di ieri, hanno rilevato un’infrazione al menisco laterale e un edema del “pivot centrale” (centro di rotazione) del ginocchio sinistro. Il calciatore sarà sottoposto nei prossimi giorni ad un’ulteriore consulenza specialistica e strumentale, per la valutazione dei tempi di recupero.