Calciomercato. Tutti vogliono una punta: Eder e Lasagna cercatissimi

Il calciomercato sta entrando nel vivo della sessione invernale: i pezzi pregiati di questa tranche sono sicuramente gli attaccanti.

Il Benevento è sempre in attesa dello sblocco, eventuale, della trattativa per Pinamonti: i giallorossi hanno sia l'accordo con l'Inter che con il calciatore ma, ancora oggi, Conte ha bloccato il trasferimento. L'allenatore dei nerazzurri ha fatto capire che senza un nuovo ingresso al suo posto, Pinamonti non si muoverà. Il D.s. Foggia sta sondando anche il mercato estero: c'è stato un approccio con Eder, brasiliano di passaporto italiano, ora allo Jiangsu.

Sull'ex Sampdoria si starebbero muovendo, secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, anche Parma e Udinese. I friulani sarebbero pronti ad accelerare la trattativa qualora dovessero perdere Lasagna che interessa alla Fiorentina. Alla società viola del presidente Commisso interessa, e molto, anche Inglese del Parma.

Il Crotone sta seguendo l'evolversi della situazione in casa Torino per capire se ci sono margini per acquisire le prestazioni di Bonazzoli: l'attaccante è di proprietà della Sampdoria ed in granata è in prestito. Bisognerà capire le intenzioni del nuovo tecnico Davide Nicola per comprendere meglio quale sarà il futuro del ragazzo scuola Inter.