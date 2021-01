Per la finale di Supercoppa Italiana Pirlo dovrò rinunciare a Demiral. Il difensore non figura tra i convocati, pare per un nuovo infortunio di natura muscolare. Recupera invece Frabotta che aveva accusato dei problemi nel match con l'Inter.

Demiral si aggiunge agli altri indisponibili Cuadrado, Dybala, Alex Sandro e De Ligt.