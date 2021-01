Taranto, la società chiede il rinvio della gara contro il Molfetta

Sebbene diversi calciatori abbiano recuperato dalla positività al Covid-19, altri necessitano di più tempo e, dunque, il Taranto necessita di saltare obbligatoriamente il quarto turno di questo nuovo anno. La società rossoblù ha chiesto il rinvio della gara contro il Molfetta, valida per la 13° giornata di Serie D Girone H. In attesa delle predisposizioni dei recuperi, la compagine guidata da Giuseppe Laterza osserva il corso del campionato con la speranza di ritornare presto in campo per riprendere il cammino stagionale, fin qui eccezionale.