La Salernitana va in ritiro. Tre esclusi dai convocati

Al termine della seduta di questo pomeriggio il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per il ritiro che inizierà questa sera in città in vista della gara di Salernitana – Pescara.

Fuori dall'elenco Karo, Micai e Antonucci, oltre ai due squalificati Anderson e Dzidcek.

PORTIERI: Adamonis, Belec, Guerrieri;

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Gyomber, Lopez, Mantovani, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Iannoni, Kupisz, Schiavone, Sy;

ATTACCANTI: Barone, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Tutino.