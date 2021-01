Serie D girone A, inarrestabile Gozzano

Giornata dopo giornata il girone A di Serie D sembra aver trovato la propria favorita, continua a vincere il Gozzano a cui basta un gol di Sylla per espugnare Varese e allungare sul Bra che non va oltre lo zero a zero in casa contro il Saluzzo, l’ex capolista è staccata di due punti ma con una partita in meno ed è stata raggiunta dal Pontdonnaz che con una rete del solito Varvelli supera la Lavagnese.

Pirotecnico cinque a tre per la Caronnese sul Legnano, a quota 24 al quarto posto anche il Sestri Levante che con i gol di Croci e Buso batte l’Arconatese; beffa per il Borgosesia che a Chieri perde al novantesimo, per i torinesi a segno due ex Ravasi e Pedrabissi, non basta il momentaneo pareggio di Bramante; solo due i pareggi di giornata, oltre a Bra-Saluzzo finisce con un punto a testa Imperia-Sanremese con i gol di Capra e Romano.

Due i successi esterni, la Castellanzese espugna Tortona e centra il terzo successo consecutivo facendo un balzo notevole verso la salvezza; vittoria di misura per la Folgore Caratese sul Casale, nell’ultimo incontro di giornata una doppietta di Alfiero permette al Fossano di battere e raggiungere in classifica il Vado.

Risultati e classifica di giornata