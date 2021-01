Oggi in campo la D, in casa Borgosesia e Gozzano

Turno infrasettimanale per la serie D che oggi torna in campo per il quindicesimo turno del girone d’andata, big match a Gozzano dove i padroni di casa ospitano la Caronnese e vogliono allungare sul Bra che riceve il Derthona e sul Pontdonnaz che va a Saluzzo.

Al “Comunale” il Borgosesia vuole bissare la vittoria dell’ultimo turno tra le mura amiche contro il Bra, i granata sfidano il fanalino di coda Varese che deve assolutamente fare punti; derby piemontese tra Casale e Chieri, trasferta a Legnano per il Fossano mentre l’Arconatese ospita la Folgore Caratese.

Completano il programma Sanremese-Vado, Lavagnese-Imperia e Castellanzese-Sestri Levante.