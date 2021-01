Potenza, per la mediana spunta Awua In difesa l'obiettivo resta Mulè

La priorità del Potenza resta il difensore. In cima alla lista del club rossoblu c'è sempre Erasmo Mulè della Juve Stabia, di proprietà della Juventus. Con il classe 1999 c'è l'intesa di massima e il placet della società bianconera, ma l'unica squadra da convincere per l'arrivo in città è quella stabiese. La trattativa con Noce del Catania è per ora congelata perché la firma di Giosa non è ancora è arrivata e quindi Raffaele non può far partire il difensore etneo. Per il centrocampo è spuntato il nome di Theo Awua, di proprietà del Cittadella, attualmente in B con il Cittadella, che ha già fatto bene a Rende in C con 4 reti in 24 presenze nella stagione 2018-19.