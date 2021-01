Al Brindisi non riesce la rimonta: al "Fanuzzi" passa il Molfetta 1-2

Colpo esterno del Molfetta al "Franco Fanuzzi" di Brindisi. I biancorossi di Renato Bartoli superano 2-1 i padroni di casa nel recupero della 7° giornata del Girone H del campionato di Serie D e conquistano tre punti importantissimi in chiave salvezza.

Ospiti subito in vantaggio dopo appena cinque giri di lancette con il gran gol di Strambelli su calcio di punizione. Il Brindisi non reagisce ed alla mezz'ora i molfettesi raddoppiano con Ventura che beffa Pizzolato dopo un preciso assist dell'ex Lacarra.

In avvio di ripresa la squadra di De Luca accorcia le distanze con Botta che prima si fa respingere il rigore da Rollo e poi ribadisce in rete in scivolata. Al 56' i biancorossi rimangono in dieci per via dell'espulsione di Rafetraniaina, ma il Brindisi non ne approfitta ed il Molfetta porta così via tre punti pesantissimi.

