Afragolese: esonerati mister Masecchia e ds Romano

L'Afragolese 1944, comunica di aver sollevato Gaetano Romano e Giovanni Masecchia, rispettivamente dagli incarichi di Direttore Sportivo ed Allenatore della prima squadra.

Protagonisti della cavalcata, che ha visto la squadra trionfare in campionato e in coppa Italia la scorsa stagione, ritornando in serie D dopo 28 lunghi anni, al Direttore ed al mister vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto sin dal primo giorno con impegno, serietà e correttezza professionale, oltre al più sentito in bocca al lupo, per il prosieguo delle loro carriere.

UFFICIO STAMPA AFRAGOLESE 1944