Bari-Virtus Francavilla: dirige Maranesi di Ciampino

Sarà il sig. Valerio Maranesi della sezione di Ciampino l'arbitro di Bari-Virtus Francavilla, in programma domenica 24 gennaio alle ore 15:00 e valevole per la 20° giornata del Girone C del campionato di Lega Pro.

Per l'occasione, Maranesi sarà coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Trischitta di Messina ed Emilio Micalizzi di Palermo. Quarto Ufficiale il sig. Mattia Pascarella della sezione di Nocera Inferiore.