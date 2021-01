Domani le società di Eccellenza in videoconferenza con Rinaldi

Domani pomeriggio intorno alle 17 le società di Eccellenza lucana si confronteranno con il presidente del Comitato Regionale di Basilicata Piero Rinaldi in videoconferenza. Il tema della discussione sarà l'ipotesi della ripartenza. Il massimo campionato regionale è legato indissolubilmente alla D e dovrà riprendere obbligatoriamente. Secondo voci che ci sono arrivate, tutti i campionati regionali di Eccellenza, avranno un interessamento per questo motivo e la decisione sarà presa per il 5 febbraio. Se ci sarà il placet, le squadre di calcio regionale inizierebbero il 15 febbraio ad allenarsi, per riprendere a marzo da dove ci si era fermati. A quel punto bisognerà capire se sarà disputato solo il girone di andata o anche il ritorno.