La Juve vince la Supercoppa, Napoli battuto: 2-0 al Mapei Stadium

La Juventus batte il Napoli per 2-0 e conquista la Supercoppa italiana. Primo trofeo da allenatore per Pirlo.

Gara decisa dalle reti di Ronaldo sugli sviluppi di un corner e di Morata all'ultimo secondo al termine di un contropiede condotto da Cuadrado.

Rammarico per il Napoli che si è dovuto arrendere contro un super Sczeszny, decisivo in due occasioni, ma soprattutto per il rigore fallito da Insigne che ha calciato fuori il rigore del possibile pareggio.