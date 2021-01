L'ex Matera Auteri contestato duramente dai tifosi del Bari

Pesante contestazione dei tifosi del Bari verso il loro tecnico, Gaetano Auteri. Non sono andate giù alcune dichiarazioni dell'ex Matera nel post Bisceglie, con la formazione biancorossa vittoriosa solo negli ultimi minuti dopo una prestazione ritenuta non all'altezza del blasone del galletto. Striscioni in città, giornalisti che gli scrivono post su Facebook per ricordargli il valore della piazza, sicuramente non un buon momento per il tecnico di Floridia, che nella Città dei Sassi ha invece vissuto un idillio con tutta la tifoseria biancazzurra.