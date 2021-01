Benevento-Torino: numeri e curiosità del match del "Vigorito"

Benevento e Torino si affronteranno domani sera al "Vigorito" per la terza volta in Serie A. I primi due confronti, risalenti alla stagione 2017/18, sono stati appannaggio dei granata: nel settembre 2017, nel Sannio, finì 0-1 mentre nel gennaio 2018 il risultato fu di 3-0 per i piemontesi. Altra curiosità: in entrambe le gare, Iago Falque, all'epoca in maglia granata, segnò contro la sua attuale squadra.

Come si può notare, in tutti e due i precedenti il Benevento è rimasto a secco di gol: il Torino è attualmente l'unica squadra di serie A, affrontata almeno due volte, contro la quale la Strega non è mai andata a segno.

Quella di domani sarà la seconda partita di venerdì per il Benevento: l'unico precedente non ha portato bene ai giallorossi visto che si è trattato della sconfitta maturata sul campo del Sassuolo per 1-0. Il Torino, invece, vede prevalenza assoluta di segni "X" nei precedenti di venerdì: 1-1 contro la Juventus a maggio 2019 e 3-3 col Sassuolo a ottobre 2020.

Iago Falque e Glik saranno i due ex della partita: lo spagnolo ha disputato 102 partite con la maglia del Torino siglando 30 gol; il centrale polacco, invece, ha totalizzato 131 presenze e messo a segno 10 reti.