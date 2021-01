Svolta Afragolese: Squillante in panchina e Mignano ds

L'Afragolese 1944, comunica a tutti gli organi di informazione ed a tutti i tifosi, di aver affidato gli incarichi di Direttore Sportivo ed Allenatore della prima squadra, rispettivamente a Marco Mignano e Lugi Squillante.

Stimato Direttore Sportivo, Marco ha incrementato durante la sua carriera un'enorme esperienza nel settore. Svariate le società a cui ha dato i suoi servizi. Tra queste vanno ricordati gli anni con il club Sanità, quelli con il Ctl Campania in serie D e le vittorie con l'Herculaneum in Eccellenza, senza dimenticare gli ultimi anni in serie D con il Savoia.

Luigi Squillante è un allenatore di grande esperienza. Sarnese di nascita ma di famiglia afragolese, il nuovo allenatore rossoblù ha una carriera ventennale di tutto rispetto alle proprie spalle. Esordisce con la Sarnese in Eccellenza, per poi ritornarci dopo una breve esperienza alla Turris e rimanerci per ben otto anni, compiendo miracoli e facendosi apprezzare come allenatore, vincendo due coppe Italia con l'allora Ippogrifo Sarno. Spicca il record europeo d'imbattibilità (31 risultati utili consecutivi) con il Gladiator militante in serie D, inoltre da menzionare la promozione in serie D con l'Herculaneum e le ultime annate con Savoia e Gelbison.

Due figure importanti e di rilievo, che accompagneranno la nostra squadra nel raggiungimento degli obiettivi della Società.Benvenuti in rossoblù.

