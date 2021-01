Roccella-Rotonda, si rischia il rinvio per aumento casi Covid-19

Potrebbe essere rinviata la sfida di campionato Roccella-Rotonda. Stando a quanto riportato da La Nuova del Sud nell'edizione odierna sembrano essere in aumento i casi di positività al Covid-19 dei tesserati dei Lupi del Pollino. Otto in totale i contagiati, di cui sei calciatori e due dirigente. Sicuramente da parte della società pollinea sarà richiesto il rinvio della gara per motivi di sicurezza. Potrebbe essere il secondo stop forzato per il club biancoverde dopo la partita non giocata domenica scorsa contro la Gelbison in casa. Nelle prossime ore dovrebbero sapersi novità in merito circa un eventuale rinvio dell'incontro in Calabria.