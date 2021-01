UFFICIALE - Pasquale Maiorino torna alla Virtus Francavilla

Pasquale Maiorino torna a vestire dopo 13 anni la maglia della Virtus Francavilla. È lui il secondo colpo in attacco dopo l'arrivo di Nicola Ciccone.

Maiorino, attaccante classe 1989, proviene dal Livorno, ma è proprio con la squadra biancazzurra che nel lontano 2007 ha mosso i primi passi da calciatore.

Un anno e mezzo con la casacca del Francavilla Calcio con la quale ha vinto il Campionato di Eccellenza 2007-2008 e la Coppa Italia Dilettanti Puglia, risultando tra i migliori under della categoria. Successivamente una lunga carriera tra i professionisti in Serie B e Serie C con le maglie di Chaux de Fonds, Vicenza, Lecco, Manfredonia, Brindisi, Modena, Sorrento, Torres, Cremonese, Livorno e Feralpisalò. Oltre 300 presenze in carriera tra i professionisti, circa 80 reti realizzate ed un palmarés prestigioso e ricco di successi per l'attaccante tarantino.

Il calciatore è già a disposizione di mister Bruno Trocini per la trasferta di Bari.