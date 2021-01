Torino. Nicola: "A Benevento con entusiasmo per invertire la rotta"

Si è tenuta stamane la conferenza di presentazione di Davide Nicola quale nuovo tecnico del Torino; nell'occasione, il neo allenatore granata ha parlato anche della gara di domani sera sul campo del Benevento. Queste le sue parole:

"Anzitutto ringrazio la società che mi ha affidato questa sfida speciale. Ci tengo a fare particolarmente bene visto il blasone e l'importanza della piazza in cui mi trovo. Non mi piace perdere tempo in chiacchiere e voglio iniziare fin da subito.

Voglio, ed è la prima cosa che ho detto ai calciatori, un gruppo di uomini che si basi su relazioni schiette e produttive perché senza non si costruisce una squadra che possa superare le difficoltà.

Non giudico quanto fatto prima del mio arrivo. Ho cominciato subito a lavorare su quelle che per me sono le priorità per giocare in un certo modo. I risultati sono la conseguenza del lavoro svolto. La rosa si è subito messa a disposizione.

Sappiamo che i 13 punti fatti fino ad ora sono pochi e che abbiamo un diverso tipo di potenziale ma sappiamo anche mancano altre 20 gare per centrare la salvezza.

In allenamento ho chiesto ai miei ragazzi determinate cose che ora voglio rivedere in partita. Ho fatto poche richieste e semplici: servono leggerezza ed entusiasmo e poi il resto arriverà. Dobbiamo pensare che l'unica strada percorribile è quella del lavoro.

Tre giorni per preparare la partita di Benevento sono pochi: non c'è abbastanza tempo per dare una impronta di gioco ma bastano per indicare i principi cardini da seguire. Ogni gara ha le sue difficoltà ma mi aspetto che la squadra ci metta il giusto entusiasmo e persegua gli obiettivi che ci siamo fissati".

