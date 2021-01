Serie C, mercato: trasferimenti per Bari, Vibonese, Virtus e Bisceglie

Diversi movimenti di mercato tra le squadre del girone C di Serie C: ecco gli ultimi affari ufficializzati.

La Vibonese ha prelevato dal Grosseto l'esterno Gheorghe Fomov, classe 2001. Il difensore Giosa passa dal Monopoli al Catania. Possibile nuovo trasferimento per Vivacqua, in uscita dalla Cavese.

Addio al Bisceglie per il difensore Salvatore Pelliccia, ora libero sul mercato. Il Catanzaro ha tesserato l'esterno ex Livorno Porcino.

Diverse operazioni del Bari: in entrata sono arrivati Gabriele Rolando e Daniele Sarzi Puttini; in uscita D'Orazio e Simeri, per entrambi destinazione Ascoli.

Il colpo del giorno lo ha messo a segno la Virtus Francavilla, che si è assicurata Pasquale Maiorino, ex Livorno.