Taranto, rinviata la gara contro il Molfetta. Lo stadio è disponibile

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha indetto il rinvio della gara contro il Molfetta, in programma domenica 24 gennaio. Dopo i tre rinvii contro Fasano, Fidelis Andria e Portici arriva l'ennesima gara da recuperare per il Taranto. Un campionato che stenta a riprendere per la compagine rossoblù, ferma al 23 dicembre quando è uscita vincitrice dal fortino di Nardò.

Difficile fare previsioni per quanto riguardano i rispettivi recuperi, ma la società si sta muovendo per ritornare a calcare il terreno di gioco per il match in programma per fine mese contro il Team Altamura. Tuttavia, resta in bilico la ripresa nonostante qualche spiraglio e cenno di ottimismo ci sia. Intanto, tutto pronto per la messa in sicurezza della tribuna dell'Erasmo Iacovone. Lo stadio sarà disponibile per il 3 febbraio contro il Francavilla in Sinni. La scalata per riprendere la vetta della classifica si presenta ardua.

Le altre gare in programma svolgono, più o meno, lo svolgimento lineare del calendario e con quattro partite in meno, il Taranto può ritornare ad assaporare la vetta, ad una condizione: scendere in campo con la fame di vittorie che ha caratterizzato la prima parte di campionato, riprendendo fin da subito il ritmo e la determinazione giusta.