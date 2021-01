Bari, Simeri:"Questa tifoseria mi ha coccolato e fatto sentire a casa"

Con un lungo post su Instagram Simone Simeri si è congedato dal Bari.

L'attaccante ha voluto salutare la tifoseria sul popolare social: "Non potevo non dedicare un messaggio esclusivamente a voi..tifosi della Bari. Sin da quando sono arrivato mi sono sentito coccolato da questa stupenda tifoseria..mi avete fatto sentire come a casa mia, supportato sempre, soprattutto nei momenti difficili e per questo ve ne saró sempre grato. Io ho cercato di dare tutto per questa maglia che ho indossato con fierezza e, a giudicare dal legame viscerale che sento di aver instaurato con voi, credo di essere stato apprezzato. Bari sará sempre casa mia, perchè Bari siete voi.. Il vostro gallo".