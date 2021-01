Serie D, prove di fuga per il Gozzano

Il quindicesimo turno del girone A di Serie D ha espresso contenuti importanti ed è stato forse il più interessante da inizio campionato, il Gozzano vince un altro big match dopo quello di dieci giorni fa contro il Pontdonnaz superando in rimonta la Caronnese per due a uno, i novaresi si dimostrano la formazione più forte e più in forma del girone mentre dietro balbettano, il Bra si fa rimontare due gol di vantaggio dal Derthona e dimostra la flessione delle ultime settimane e un po' di nervosismo (vedere il post-partita), il Pontdonnaz continua ad avere alti e bassi e perde due a uno a Saluzzo staccandosi a cinque punti dalla vetta.

Solo due i pareggi di giornata, oltre a Bra-Derthona finisce in parità Casale-Chieri, uno zero a zero che serve a poco ad entrambe le squadre; secondo successo stagionale per il Varese che espugna con merito Borgosesia, curiosamente i lombardi hanno ottenuto tutti gli otto punti fuori casa, male i valsesiani che subiscono la quinta sconfitta nelle ultime sei partite disputate. Gasparri trascina il Legnano contro il Fossano, la sua doppietta rende inutile il gol di Alfiero; poker di gol della Folgore Caratese in casa dell’Arconatese, blitz esterno anche del Sestri Levante sul campo della Castellanzese.

Alla Lavagnese il derby ligure contro l’Imperia, in gol Alluci e Di Vittorio; nell’ultimo incontro di giornata una rete di Romano permette alla Sanremese in nove di battere il Vado.

La classifica aggiornata dopo questo turno infrasettimanale