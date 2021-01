Rossi: "Vittoria meritata ma la classifica è ancora deficitaria"

Seconda vittoria stagionale per il Varese che passa a Borgosesia con un meritato tre a uno, mister Ezio Rossi commenta il successo dei suoi nel post partita: "Una boccata d'ossigeno per la nostra squadra ma siamo ancora ultimi, vittoria meritata per quanto fatto nell'arco dei novanta minuti, potevamo raddoppiare prima del loro pareggio, purtroppo al primo tiro in porta abbiamo sempre gol come successo altre volte quest'anno, abbiamo avuto la forza nel secondo tempo il Borgosesia, se giochi così non può sempre andarti male.

Purtroppo siamo ancora sott'acqua, è una vittoria che ci deve dare fiducia per il lavoro che stiamo facendo, stiamo dando continuità alle prestazione, oggi sono arrivati i tre punti ma i nostri problemi sono ancora molto lontani dall'essere risolti dal punto di vista della classifica, per quanto riguarda le prestazioni le ultime quattro partite mi hanno soddisfatto.

La squadra ha grande volontà di riprendersi da questa situazione direi frustante, le cose bisogna volerle e andarle a cercare, è quello che ho detto ai ragazzi prima della partita; nessuno ci regalerà niente, abbiamo dimostrato di essere squadra ma piedi ben piantati per terra".