Prelli: "Atteggiamento sbagliato, un deciso passo indietro"

Al di là del risultato non è sicuramente soddisfatto il tecnico del Borgosesia Prelli dopo la sconfitta interna contro il Varese: "Sono sincero, non sono per niente contento della prestazione della mia squadra, abbiamo sbagliato l'approccio, molli, dobbiamo cambiare perchè così rischiamo grosso. Atteggiamento inaccettabile, c'è da dare atto al Varese che era ben messo in campo e aveva molta più fame di noi, questo non possiamo permettercelo ed è la cosa che più mi fa arrabbiare.

C'è stata una reazione ma non basta, dobbiamo cambiare l'approccio mentale, la voglia, la fame di arrivare prima sulla palla se no diventa dura fare punti; non commento gli episodi, ero lontano ma sono cose che nel calcio possono capitare. Noi dobbiamo migliorare tantissimo; sicuramente non abbiamo sottovalutato il Varese, da inizio anno predico che ogni partita è importantissima per noi, sappiamo che il nostro obbiettivo è quello di salvarsi e dobbiamo affrontare le partite in un certo modo. Un passo indietro rispetto a Bra e Chieri? Sì anche sabato dopo un inizio timido siamo usciti, oggi abbiamo fatto un passo indietro, cerchiamo di ripartire da domenica".