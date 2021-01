Serie A. Le partite della 19a giornata: dove vederle in tv e streaming

La 19a giornata di serie A, ultima del girone di andata del massimo campionato italiano, comincia questa sera con l'anticipo del "Vigorito" tra Benevento e Torino. Quattro, poi, saranno le gare in programma domani per chiudere con le cinque della domenica. Questo il programma completo con le emittenti che trasmetteranno gli eventi in tv e streaming:

19ª giornata

Venerdì 22 gennaio 2021

ore 20.45 - Benevento-Torino (Sky)

Sabato 23 gennaio 2021

ore 15.00 - Roma-Spezia (Sky)

ore 18.00 - Milan-Atalanta (Sky)

ore 18.00 - Udinese-Inter (Sky)

ore 20.45 - Fiorentina-Crotone (DAZN)

Domenica 24 gennaio 2021

ore 12.30 - Juventus-Bologna (DAZN)

ore 15.00 - Genoa-Cagliari (DAZN)

ore 15.00 - Verona-Napoli (Sky)

ore 18.00 - Lazio-Sassuolo (Sky)

ore 20.45 - Parma-Sampdoria (Sky)

