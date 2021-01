Afragolese: annunciato il nuovo staff tecnico

L'Afragolese 1944, comunica a tutti gli organi d'informazione e a tutti i tifosi, di aver affidato gli incarichi di Vice Allenatore, Preparatore dei Portieri e Match Analyst, rispettivamente a Carmine Marotta, Gennaro Iardino e Luigi Fumo.

Carmine Marotta possiede un curriculum di tutto rispetto, avendo iniziato come calciatore in serie B con l'Acireale, per poi essere protagonista con le maglie de Il Gabbiano e Boscoreale, prima di terminare anzitempo la propria carriera di calciatore, per gravi problemi fisici. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, Carmine ha intrapreso la carriera da allenatore, divenendo Vice ed allenatore della Juniores in contemporanea nel Ctl Campania per 6 lunghi anni, poi 2 anni nel Casalnuovo, fino all'ultima esperienza come Direttore Tecnico del settore Giovanile del Savoia in serie D.

Gennaro Iardino dopo aver calcato il terreno da gioco come calciatore, inizia la sua carriera come Preparatore dei portieri nei settori giovanili di varie scuole calcio. Poi il passaggio alla Turris prima nelle giovanili e poi in prima squadra, dove sfiora la promozione in Lega Pro (all'epoca con il nostro attuale Amministratore Delegato Nicola Pannone), perdendo ai calci di rigore, una sfortunata finale di Play Off contro il Rimini. In seguito una lunga parentesi con l'Ercolano, impreziosita da due promozioni in Eccellenza e in serie D, prima di allenare negli ultimi due anni i portieri del Savoia.

Luigi Fumo sarà il nuovo Match Analyst rossoblù. Lunghissima la sua carriera prima da Allenatore in seconda, poi da Analista delle partite, con gloriosi club campani come Internapoli, Sangiuseppese, Ischia, Gladiator, Ctl Campania, Ercolano, Gragnano e Savoia.

La Società Afragolese 1944, intende inoltre ringraziare Salvatore D'Angelo, Vincenzo Improta e Gennaro Fiorillo, per il gran lavoro svolto con serietà e professionalità, augurando loro le migliori fortune e soddisfazioni per le rispettive carriere.

UFFICIO STAMPA AFRAGOLESE 1944