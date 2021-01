Il Picerno pesca in Lega Pro: preso il centrocampista Origlia

Il Picerno si assicura le prestazioni del calciatore Gioele Origlia. Classe 1999, centrocampista, nato a Roma, è stato acquisito dalla società rossoblu a titolo definitivo. Si tratta di un importante innesto di qualità nella rosa a disposizione del tecnico Ginestra. Origlia conta esperienze con la Primavera del Frosinone, con 24 presenze, in Serie D con il Vis Artena (30 presenze e 5 gol) e nelle ultime due stagioni in Serie C con la Casertana. La trattativa è stata portata a termine dal direttore generale Vincenzo Greco, con il calciatore che ha deciso di sposare il progetto del Picerno nonostante le richieste provenienti da diverse squadre di Lega Pro.

Ufficio Stampa Az Picerno