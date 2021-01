Benevento-Torino: le probabili formazioni in campo al "Vigorito"

Benevento-Torino è il match che apre ufficialmente la 19a giornata del campionato di serie A, ultima del girone di andata. Diamo uno sguardo ai possibili titolari in campo dal 1' al "Vigorito".

QUI BENEVENTO - Mister Inzaghi continua a dover fare i conti con le assenze. In difesa, notizia delle ultime ore, dovrebbe essersi fermato Foulon, riducendo così al lumicino le alternative sulle fasce difensive. Davanti a Montipò, quindi, dovrebbero trovare posto Glik e Tuia, come coppia centrale, e Improta e Barba come terzini. Il duttile esterno napoletano, tuttavia, potrebbe vedere insidiata la propria titolarità da Maggio. In mediana, stante ancora l'assenza di Schiattarella per il covid, ci saranno Hetemaj, Dabo e Ionita con Viola pronto a subentrare dalla panchina per mettere minuti preziosi nelle gambe alla ricerca della forma migliore dopo il lungo stop. Capitolo attacco. Insigne è convocato ma non al meglio e quindi, come detto dal tecnico giallorosso in conferenza, partirà dalla panchina così come Iago Falque, che non ha ancora i 90' nelle gambe. Caprari e Tello sono, quindi, i due calciatori designati a giostrare alle spalle dell'unica punta Lapadula. Moncini, per inforunio, e Sau, per squalifica, sono out.

QUI TORINO - Mister Nicola dovrebbe ripartire dal 3-5-2 utilizzato nelle ultime giornate anche dal suo predecessore Giampaolo. Lo schieramento granata vedrà Sirigu a difesa della porta. I tre centrali, vista anche l'assenza di N'Koulou, saranno Izzo, Lyanco e Bremer. Sulle fasce agiranno Singo, a destra, e Rodriguez, in vantaggio su Ansaldi e Murru, a sinistra. Rincon, al rientro dopo la squalifica, sarà il regista con Lukic e uno tra Linetty e Gojak ai suoi lati. A guidare l'attacco ci sarà capitan Belotti con Zaza, in vantaggio su Verdi, al suo fianco.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Improta (Maggio), Tuia, Glik, Barba; Ionita, Dabo, Hetemaj; Caprari, Tello; Lapadula; All.: Inzaghi F.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty (Gojak), Rodriguez (Ansaldi); Belotti, Zaza (Verdi); All.: Nicola D.