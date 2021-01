Campo La Martella, presentata istanza per intitolazione a Carpentieri

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell'associazione "Amici del borgo" sull'intitolazione del campo di La Martella, borgo di Matera, a Renato Carpentieri:

Carissimi cittadini di La Martella e amici tutti di Renato Carpentieri, questa mattina come già annunciato nei giorni scorsi, l’associazione di volontariato “AMICI DEL BORGO” ha formalizzato presso l’ufficio protocollo dell’amministrazione comunale di Matera, l’istanza ad avviare ufficialmente l’iter amministrativo, per intitolare il campo sportivo di La Martella con il nome di Renato Carpentieri. Adesso aspetteremo la risposta dell’amministrazione comunale, con le indicazioni di quello che sarà l’iter amministrativo per far sì che questo nostro desiderio (ma immagino di tutti coloro che hanno conosciuto RENATO) diventi realtà. Come sempre sarete informati di tutto.

Il presidente

Grieco Francesco Paolo