Paganese: contro il Catania rientra Guadagni, quattro out

Sono 24 i calciatori convocati da Mister Raffaele Di Napoli per la sfida di domani contro il Catania.

Prima convocazione per Stefano Antezza, arrivato in settimana, rientra Guadagni che ha scontato la giornata di squalifica, mentre saranno assenti Carotenuto, Bramati e Criscuolo in fase di recupero, e lo squalificato Schiavino.

PORTIERI Bovenzi, Campani, Fasan.

DIFENSORI Cigagna, Curci, Di Palma, Esposito, Mattia, Perazzolo, Sbampato, Sirignano, Squillace.

CENTROCAMPISTI Antezza, Benedetti, Bonavolontà, Gaeta, Onescu, Scarpa.

ATTACCANTI Costagliola, Cesaretti, Diop, Guadagni, Isufaj, Mendicino.