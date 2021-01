Cavese, i convocati per Vibo: ci sono i nuovi acquisti, out Germinale

Sono 24 i calciatori disponibili per la gara di domani pomeriggio di Vibo Valentia (stadio ‘Razza’ - ore 15).

Prima convocazione per i nuovi arrivati Kucich, Scoppa e De Marco e per il giovane Gega, difensore della formazione Primavera, classe 2001. Assenti per infortunio De Rosa, Germinale, De Vito e Nunziante.

PORTIERI: 1 Bisogno, 38 Russo, 41 Kucich

DIFENSORI: 2, Matino, 3 Ricchi, 13 Marzupio, 27 De Franco, 36 Semeraro, 42 Gega

CENTROCAMPISTI: 4 Scoppa, 5 Lulli, 7, De Marco, 8 Favasuli, 15 Cuccurullo, 21 Matera, 34 Pompetti

ATTACCANTI: 9 De Paoli, 17 Gatto, 18 Montaperto, 19 Oviszach, 31 Calderini, 35 Senesi, 37 Vivacqua, 40 Bubas