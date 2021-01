Bisceglie-Foggia: i convocati di Marchionni

Ultimo allenamento della settimana per i rossoneri di Marchionni, che questa mattina sul manto erboso dello "Zaccheria" hanno rifinito il lavoro svolto in questi giorni.

Al termine della rifinitura, lo staff tecnico ha diramato l'elenco dei 25 convocati per la trasferta di Bisceglie: assenti gli infortunati Di Stasio, Del Prete e Rocca oltre ad Aramini e Spadoni, entrambi fermi per dei problemi muscolari. Prima convocazione stagionale per il neo-acquisto Turi. Non convocati infine Mascolo, Dema, Ndiaye, Iannone e Tomassini.

Di seguito l'elenco completo:

PORTIERI: Fumagalli, Sarracino, Vitali;

DIFENSORI: Galeotafiore, Gavazzi, Anelli, Germinio, Agostinone, Kalombo, Di Jenno, Lucarelli, Pompa, Cardamone, Turi;

CENTROCAMPISTI: Vitale, Di Masi, Curcio, Raggio Garibaldi, Salvi, Moreschini, Garofalo, Morrone;

ATTACCANTI: Dell'Agnello, D'Andrea, Balde.